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UNICEF'ten Yemenli çocuklara sağlık desteği

Yemenli 1,1 milyondan fazla çocuğa aşı yapılması için UNICEF ile Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi anlaştı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:36
UNICEF'ten Yemenli çocuklara sağlık desteği

RİYAD (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile Yemenli 1,1 milyondan fazla çocuğa aşı yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNICEF'ten yetkililerle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan anlaşmanın amacının Yemenli çocuklar için yürütülen aşı projesinin iyileştirilmesi ve bu projeye 6 ay boyunca katkı sağlanması olduğu ifade edildi.

Anlaşmaya göre, ülke genelinde 390 bini 1 yaş altı, 750 bini 5 yaş altı olmak üzere toplam 1 milyon 140 bin Yemenli çocuğa aşı yapılması hedefleniyor.

Açıklamada, Yemen'de aşı ile korunabilecek hastalıklar ve onların neden olduğu ölüm oranlarının azalması, çocukların sağlık durumlarının iyileşmesi ve yaygın hastalıkların engellenmesinin hedeflendiği anlaşmanın maliyetinin 4 milyon 775 bin dolar olduğu ifade edildi.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:36
  1. aşı
  2. Kral Selman merkezi
  3. UNICEF
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