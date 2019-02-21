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UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde Anlaşması'na uyun" çağrısı

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere:"(Yemen hükümeti ve Husilere) Liman kentinde (Hudeyde) kalan 135 bin çocuğa koşulsuz ve sürekli insani erişim çağrısında bulunuyoruz"- "UNICEF tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nı uygulamaya ve BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in öncülüğünde ülke çapında ateşkes ilan etmeye çağırıyor"

21 Şubat 2019 Perşembe 00:15
UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde Anlaşması'na uyun" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in liman kenti Hudeyde'de bulunan 135 bin çocuğa "koşulsuz ve sürekli insani erişim" ve çatışan taraflara Hudeyde Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husiler arasında "Hudeyde Anlaşması (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması)" konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cappelaere, uzun zamandır beklenen adımın Hudeyde ve Yemen'in genelindeki çocuklar için olumlu değişiklikler getirmesini teminat altına almak için her iki tarafa da çağrıda bulunarak, "Liman kentinde (Hudeyde) kalan 135 bin çocuğa koşulsuz ve sürekli insani erişim çağrısında bulunuyoruz. Bu anlaşma, mayın temizliğinin sağlanması ile şiddete maruz kalan çocuklar için okulların ve psikososyal destek merkezlerinin yeniden açılması bağlamında hayatidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl haziran ayından bu yana Hudeyde ve çevresinde şiddetli çatışmalar olduğunu anımsatan Geert Cappelaere, şunları kaydetti:

"Yemen'in çocukları çok uzun süredir acı çekiyor ve hiçbir insanın katlanmaması gereken şartlarda yaşıyorlar. Çocukları etkileyen şiddete son vermenin tam zamanı. UNICEF tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nı uygulamaya ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in öncülüğünde ülke çapında ateşkes ilan etmeye çağırıyor."

Griffiths, dün yaptığı açıklamada, görüşmelerin ivme kazandığını belirterek, ''Hudeyde Anlaşması'nın (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması) uygulanması bugün ya da muhtemelen yarın başlayabilir. Şimdi İsveç'te verilen sözü ileri taşıma fırsatımız var.'' ifadesini kullanmıştı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle başta kolera olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:15
  1. Hudeyde anlaşması
  2. UNICEF
  3. Yemen

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