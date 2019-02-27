UNICEF'ten Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar için yardım çağrısı

DAKKA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ve diğerlerine bu yıl sağlanacak destek için 152 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

UNICEF'in İcra Direktörü Fore, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları iki gün süren ziyaretinin ardından Bangladeş'in başkenti Dakka'da basın toplantısı düzenledi.

Fore, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ve diğerlerine bu yıl sağlanacak destek için 152 milyon dolar yardım isterken, "Bugüne kadar gerekli fonların sadece yüzde 29'una sahibiz ve geri kalanını alabilmek için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanların, eğitim, sağlık, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Fore, doğumlarında kayıt altına alınamayan Arakanlı Müslüman çocukların mülteci statüsüne de sahip olamadığına işaret etti.

Henrietta Fore, geçen aralık ayında tamamlanan ankete göre, Cox's Bazar'da yaşları 4 ila 14 olan 180 bin Arakanlı Müslüman çocuğun eğitim merkezlerine kayıt yaptırdığını, bunun, eğitim ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bir diğer BM yetkilisi Ahmet el Meraikhi de Arakanlı Müslüman çocukların "bugün yasal bir kimliğe sahip olmadan, insan ve uyuşturucu kaçakçılarının merhametine bırakılmış durumda" olduğunu söyledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.





