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UNICEF'ten 2019'da 350 bin Yemenliye insani yardım

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
UNICEF'ten 2019'da 350 bin Yemenliye insani yardım

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu yılın başından itibaren Yemen'de yerlerinden edilmiş 350 bin kişiye insani yardımda bulunduğunu açıkladı.

UNICEF Yemen Ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 2019 yıllının başından bu yana ülke içinde yerlerinden edilmiş 350 bin kişi için su nakliyesi, tuvaletlerin kurulması ve kişisel temizlik kitleri dağıtımı gibi insani ihtiyaçların giderilmesi noktasında yardımlar yapıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yemen'de 2015'ten bu yana çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon 650 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı hükümete destek veriyor. Koalisyon güçlerinin hava operasyonları çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
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