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UNICEF Yemen'e 14 milyon aşı gönderdi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:40
UNICEF Yemen'e 14 milyon aşı gönderdi

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Yemen'e çocuklar için 14 milyon aşı gönderildiğini duyurdu.

UNICEF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'e gönderilen 14 milyondan fazla kızamık ve kızamıkçık aşısının Aden Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Aşıların ülkede 6 aylık ila 15 yaş arası 13 milyondan fazla çocuk için kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş ve ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlarıyla bugüne dek süren çatışmalar, ülkenin sağlık alanının da çökmesine neden oldu.

- Yemen'de sağlık krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin yani nüfusun yüzde 60'ının temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı uyarısında bulunuyor.

Ülkede savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 50'si bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Savaş bölgelerindekiler, diğer bölgelerde yaşayanlardan çok daha kötü besleniyor. Yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar ile birleşince salgın hastalık riski artıyor ve hastalıklara karşı direnç azalıyor.

Yemen'de sağlık hizmeti veren hastane ya da sağlık ocağı gibi yerlerin yüzde 50'si kapalı ya da kısmi hizmet veriyor. Kısmi hizmet veren sağlık kuruluşları da savaştan büyük darbe alan hükümetin yatırım yapamaması sebebiyle sağlık ekipmanı eksikliği çekiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:40
  1. UNICEF
  2. Yemen

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