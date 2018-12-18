THY- Euroleague
0553 313 94 23

UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı"

18 Aralık 2018 Salı 22:46
UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı"

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de bu yıl 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldığını açıkladı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de UNICEF'in bu yıl içerisindeki çalışmalarına ilişkin çalıştay sırasında AA muhabirine konuşan UNICEF Yemen temsilcisi Meritxell Relano, "2018, UNICEF'in sağlık ve gıda programları başta olmak üzere ülkeye sağladığı katkılar açısından farklı ve başarılı geçti. UNICEF, akut yetersiz beslenmeden muzdarip 270 binden fazla çocuğa tedavi ve bakım sağladı. " dedi.

UNICEF'in bu yıl çalışma alanlarını genişlettiğine, anne ve çocuklar için bazı çalışmalar ve çeşitli aşılama hizmetleri sunduğuna işaret eden Relano, "2018'de Yemen'deki 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı." diye konuştu.

UNICEF Yemen temsilcisi Relano, yaklaşık dört yıldır süren savaşın insani ve sağlık koşullarını zorlaştırdığını vurgulayarak, bu durumun salgın hastalıkların yayılmasına ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'deki çok sayıda sağlık tesisinin kapatılmasına yol açtığına dikkati çekti.

UNICEF, yayımladığı raporlarda, açlık, difteri, kolera gibi tehditlere maruz kalan Yemenli çocukların acil insani yardıma ihtiyaçları olduğunu hatırlatıyor.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk "önlenebilir nedenlerle" hayatını kaybediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:46
  1. çocuk felci
  2. UNICEF
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykozda istinat duvarı yıkıldı
    1. Beykozda istinat duvarı yıkıldı
    2. FETÖ ile ilişkisini açığa vurdu!..
    3. Restoranda yediği istiridyenin içinden..
    4. Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması
    5. Sudan'da facia! Devrilen otobüste 14..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2018
    7. STK'lerden Nijerya hükümetine ve..
    8. İran'dan skandal açıklama: Türkiye'nin..
    9. Sudan'ın güneyindeki çatışmaların..
    10. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    11. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. Trump bu kez Facebook ve Twitter'ı..
    13. Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı..
    14. Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    15. Kastamonu'nun "2018 Türk Dünyası..
    16. 18 yıldır heyelan korkusuyla yatıyorlar
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB..
    19. Belçika Başbakanı Michel, istifa..
    20. Maçın ardından
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi