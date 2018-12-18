UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı"

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de bu yıl 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldığını açıkladı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de UNICEF'in bu yıl içerisindeki çalışmalarına ilişkin çalıştay sırasında AA muhabirine konuşan UNICEF Yemen temsilcisi Meritxell Relano, "2018, UNICEF'in sağlık ve gıda programları başta olmak üzere ülkeye sağladığı katkılar açısından farklı ve başarılı geçti. UNICEF, akut yetersiz beslenmeden muzdarip 270 binden fazla çocuğa tedavi ve bakım sağladı. " dedi.

UNICEF'in bu yıl çalışma alanlarını genişlettiğine, anne ve çocuklar için bazı çalışmalar ve çeşitli aşılama hizmetleri sunduğuna işaret eden Relano, "2018'de Yemen'deki 5 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı." diye konuştu.

UNICEF Yemen temsilcisi Relano, yaklaşık dört yıldır süren savaşın insani ve sağlık koşullarını zorlaştırdığını vurgulayarak, bu durumun salgın hastalıkların yayılmasına ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'deki çok sayıda sağlık tesisinin kapatılmasına yol açtığına dikkati çekti.

UNICEF, yayımladığı raporlarda, açlık, difteri, kolera gibi tehditlere maruz kalan Yemenli çocukların acil insani yardıma ihtiyaçları olduğunu hatırlatıyor.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk "önlenebilir nedenlerle" hayatını kaybediyor.