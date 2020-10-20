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Korona Virüs UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklamaya karar verdi
Korona Virüs

UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklamaya karar verdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:26:00 -
UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklamaya karar verdi

UNICEF’ten yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının kullanıma hazır olmasının ardından dünyanın milyonlarca doz aşı için şırıngaya ihtiyaç duyacağı ifade edilerek, 2021 yılına kadar 520 milyon şırınga stoğu ve kullanılmış enjektörlerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması için 5 milyon atık kutusu stoğu yapacağı kaydedildi. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore ise, Kovid-19 karşı aşı yapmanın dünya tarihindeki en büyük kitlesel aşılamalardan biri olacağına dikkati çekerek, hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine dikkati çekti.

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