UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2 konteyner kentini ziyaret etti

UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri tarafından Nizip Geçici Barınma Merkezi Nizip-2 Konteyner kente bir dizi ziyarette bulunuldu.

UNICEF İcra Kurulu üyeleri, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyeliler ile buluştu. Nizip-2 Konteyner kentteki kütüphane, anaokulu, ortaokul, bilgisayar laboratuvarı ve sosyal tesisi gezen heyet Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin’den bilgi aldı.Nizip konteyner kentinin örnek bir model olduğuna dikkat çeken ve Türkiye’nin Suriyeliler için elinden gelenin en iyisini yaptığını heyet, konteyner kentte çocuklara liseye kadar hem Türkçe hem de Arapça eğitim verildiğini dile getirdi.UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet, kendilerine eşlik eden Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’den konteyner kentle ilgili bilgi aldı.