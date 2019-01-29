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UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan Komisyonu önerilerine uyma çağrısı

UNICEF Başkanı Henrietta Fore:- "Şiddete uğrayan çocuklar, yurtlarını terk etmek zorunda kalan çocuklar, umutlarının yok olduğunu gören, doktor, öğretmen, mühendis olmayı, topluma katkı sağlama düşleri yerle bir olan çocuklar... Nerede yaşarsa yaşasın, ana babası kim olursa olsun, ayrım yapmadan her çocuğa ayrı ayrı yatırım yaparak bu büyük tahribatın yaralarını sarmak için gerekli adımları atmalıyız"- "Bu, Arakan eyaletinde Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Komisyonunun önerilerinin uygulanmasını gerektiriyor"

29 Ocak 2019 Salı 13:36
UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan Komisyonu önerilerine uyma çağrısı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, Myanmar yönetimine Arakan eyaletinde barış ve istikrarın sağlanabilmesi için BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonu'nun önerilerinin uygulanması çağrısı yaptı.

UNICEF Başkanı Fore, Myanmar'ın başkenti Nepido'da düzenlenen "Myanmar'daki Tüm Çocuklar İçin Kalkınma Vizyonunu Gerçekleştirmek" başlıklı yüksek düzeyli toplantıda, Arakan eyaletinde baskı ve saldırılara maruz kalan Müslüman azınlığa mensup çocukların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Myanmar'ın barış ve istikrara kavuşabilmesi için ülkenin tüm bölgelerine insani yardım ve her çocuğa sağlık bakımı, beslenme, su, temizlik, eğitim ve korunma sağlanması gerektiğini vurgulayan Fore, "Bu, Arakan eyaletinde Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Komisyonunun önerilerinin uygulanmasını gerektiriyor." dedi.

Fore, Arakan eyaletinde ve Myanmar'ın Kaçin ve Şan gibi etnik ve dini azınlıkların yaşadığı diğer bölgelerinde çocukların uzun süredir ciddi acılarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şiddete uğrayan çocuklar, yurtlarını terk etmek zorunda kalan çocuklar, umutlarının yok olduğunu gören, doktor, öğretmen, mühendis olmayı, topluma katkı sağlama düşleri yerle bir olan çocuklar... Nerede yaşarsa yaşasın, anne babası kim olursa olsun, ayrım yapmadan her bir çocuğa ayrı ayrı yatırım yaparak bu büyük tahribatın yaralarını sarmak için gerekli adımları atmalıyız."

Sürdürülebilir Kalkınma Programı, Çocuk Yasası tasarısı hazırlanması gibi çalışmaların bu yönede atılmış önemli adımlar olduğuna işaret eden Fore, "Myanmar hükümetini bu çabaları sürdürmeye ve bu potansiyeli çocuklar için gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz. Bu çabalar Bangladeş'te sığınan Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için elverişli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM verilerine göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının, Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:36
  1. Arakan
  2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
  3. Myanmar
  4. UNICEF Başkanı Henrietta Fore

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