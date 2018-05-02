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UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) ilk kez bir Türkçe forum düzenlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:31
UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Darhan Kıdırali yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te pazartesi günü "Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili" temalı forum düzenlediklerini belirtti.

Foruma 16 ülkeden bilim adamlarının katıldığını ifade eden Kıdırali, "UNESCO'da ilk defa bir toplantı baştan sona kadar Türkçe yapıldı. Konuşmacıların çoğu Türkçe konuştu. Zamanla böyle toplantıların artmasıyla Türkçenin UNESCO'da sık kullanılan dillerden biri haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

''TÜRKÇE KADİM BİR DİL''

Kıdırali, Türkçe'nin kendi sistemi olan kadim bir dil olduğunu, Altaylar'dan Akdeniz'e, Baykal'dan Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada kullanıldığını söyledi.

Türkçenin Cengiz Aytmatov gibi dünya edebiyatına katkı sağlayan yazarları yetiştirdiğine ve zengin bir dil olduğuna dikkati çeken Kıdırali, "Bunları vurguladığımız zaman UNESCO yetkilileri ve diğer bilim adamları bunları dikkate alacaktır." diye konuştu.

KAYBOLMA TEHLİKESİNDE TÜRK DİLLERİ DE KONUŞULDU

Kıdırali, forumda, kaybolma tehlikesindeki Türk dilli Sarı Uygur, Şor, Tıva, Altay, Karay, Kaşkay ve Nogay halklarının temsilcilerinin ana dillerinde konuşma yaptıklarını aktardı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:31
  1. UNESCO
  2. UTA
  3. uluslarası türk akademisi
  4. türkçe

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