UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

UTMK Başkanlığı ile birlikte Somut Olmayan Kültürel Miraslar Enstitüsü Başkanlığı görevini de sürdüren Öcal, Bayburt Üniversitesi’nin Dede Korkut çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Rektör Coşkun’a teşekkür etti. Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek Dede Korkut’un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar Temsili Listesine kaydettirilmesindeki emekleri dolayısıyla UTMK’ye teşekkür etti. Dede Korkut hakkında daha fazla çalışma yapılmasında mutabık kaldıklarını kaydeden Coşkun, işbirliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Ziyaret sonunda Öcal tarafından Coşkun’a ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği: Türkiye Deneyimi’ isimli özel yayın hediye edildi.

Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi İdris Aydın da hazır bulundu.