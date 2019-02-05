"UNESCO listelerine en çok unsur kaydeden ilk 5 ülke arasındayız"

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, kadim kültürü korumak ve yaşatmak adına sahip olunan bilgi ve birikimleri gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduklarını söyledi.

İbiş, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen, Trabzon Geleneksel El Sanatları Sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, el sanatlarının üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğeler olduğunu belirtti.

El sanatlarının babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak bugüne kadar ulaşan; özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatıları olduğunu vurgulayan İbiş, "Kadim kültürümüzü korumak ve yaşatmak adına, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerimizi gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz." dedi.

İbiş, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan folklor araştırmacıları tarafından ülkenin pek çok bölgesinde alan araştırmaları yapıldığını, bu araştırmalar ışığında tespit edilen geleneksel sanatların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alındığını aktardı.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi ile toplumsal bir hafıza oluşmasına katkı sağlandığına dikkati çeken İbiş, Trabzon'a ait bin 846 bilgi ve belgenin de bu merkezde kayıt altına alındığını söyledi.

İbiş, ulusal ve uluslararası pek çok prestijli ödülle taçlandırılan, "Bir Usta Bin Usta Projesi" kapsamında Trabzon'da düzenlenen klasik kemençe kurslarında 374 kişiye eğitim verildiğini, bunlardan 181'inin belge almaya hak kazandığını belirtti.

Belirli şartları sağlayan sanatçılara uzman kurullar vasıtasıyla "Sanatçı Tanıtım Kartı" verdiklerini dile getiren İbiş, bu sanatçıları yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere göndererek geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklediklerinin altını çizdi.

İbiş, bugüne dek alanları itibarıyla 4 bin 32 sanatçıya, "Sanatçı Tanıtım Kartı" verildiğini ifade ederek, "Bu çalışmalarımıza bağlı olarak Trabzon'da ses, kemençe, keman, minyatür, halk ozanı, aşıklık, gümüş işlemeciliği, peştamal dokumacılığı, bıçakçılık, keşan dokuma, kazazlık ve sepet örücülüğü dallarında sanatçı tanıtım kartı alan 37 sanatçımız bulunmaktadır." diye konuştu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Türkiye'deki icracı biriminin Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olduğunu anımsatan İbiş, şöyle devam etti:

"Genel Müdürlüğümüz, somut olmayan kültürel miras unsurlarımızın UNESCO aracılığı ile tüm dünyaya tanıtılmasına ve insanlığın ortak mirası olmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılında temsili listeye kaydedilen, 'Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik' dosyamız ile birlikte UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıtlı unsur sayımız 17'ye yükselmiştir. Böylece ülkemiz, sözleşme kapsamında hazırlanan UNESCO listelerine en çok unsur kaydeden ilk 5 ülke arasındaki yerini korumuştur."

İbiş, "Geleneksel Türk Okçuluğu" dosya çalışmalarını da tamamlayarak bu yıl değerlendirmek üzere UNESCO'ya sunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylelikle kültürümüze ait değerli unsurlarımızın UNESCO aracılığıyla görünürlüğünü artırmaktayız. Bunların dünya mirası olarak daha geniş kitlelere duyurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel unsurlarımız, toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren ve geleneklerin devamlılığını sağlayan unsurlar olması ve insanlar için geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliğini taşıması bakımından büyük önem arz etmektedir. Geleneksel olanı yansıtan bu sanatların yaşatılması, geçmişle geleceği daha iyi entegre edecek tarihi bağların yanı sıra güncel kültürel bağların ve aidiyet duygusunun oluşup güçlenmesine de yardımcı olacaktır."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise büyük devletlerin ve milletlerin her zaman tarihine, kültürüne ve medeniyetine sahip çıktığını söyledi.

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen alem ustası Mahmut Efeoğlu ile kemençe ustası Hasan Sancak'ın da katıldığı etkinlikte, 5 kişiye de "Sanatçı Tanıtım Kartı" verildi.