UNESCO, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak mirasını listeye aldı

SEUL (AA) - Kore Yarımadası'nın geleneksel güreşi "Ssireum", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine alındı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Kültürel Miras İdaresi (CHA), UNESCO Dünya Mirası Komitesinin, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak başvurusunu değerlendirerek, geleneksel Kore güreşi Ssireum'u, oy birliğiyle kültür miras listesine aldığını açıkladı.

Başvurularını ayrı ayrı sunan Güney ve Kuzey Kore'nin taleplerinin birleştirildiği ve Ssireum'un, "Kuzey ve Güney Kore'nin ortak mirası" kabul edildiği kaydedildi.

Bu gelişme üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jea-in, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Geleneksel halk oyunumuz olan Ssireum, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine kaydedildi. İki Kore ilk başta ayrı ayrı başvuruda bulunmuştu ancak daha sonra yakın zamandaki Koreler arası iş birliğinin sonucu olarak başvurumuz ortaklaşa değerlendirildi. Ssireum, iki Kore'nin 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine' ortak kaydının ilk örneği oldu."

Kore Yarımadası'ndaki geleneksel spor müsabakalarından sayılan ve İngilizce yazımları Güney'de "Ssireum" ve Kuzey'de "Ssirum" olan bu güreş dalı, genellikle ay takvimine göre 5. ayın 5. günü ya da Kore'nin, Chuseok Bayramı sırasında yapılıyor.



İki güreşçinin, birbirini "Satba" adı verilen kemerinden yakaladığı ve rakibini yere ilk temas ettirenin kazandığı müsabakada, şampiyonlara eski dönemlerde öküz hediye edilirdi.