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UNESCO Kültür Mirası Pamukkale’deki yol krizi sona erdi

Kendilerine miras kaldığını ve ellerinde tapuları olduğunu iddia eden bir grup tarafından ulaşıma kapatılan, UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’nin yolu jandarma tarafından ulaşıma açıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
UNESCO Kültür Mirası Pamukkale’deki yol krizi sona erdi

Kendilerine miras kaldığını ve ellerinde tapuları olduğunu iddia eden bir grup tarafından ulaşıma kapatılan, UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’nin yolu jandarma tarafından ulaşıma açıldı. Yol, yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.


Pamukkale’ye giden yolun 4 bin 640 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu plastik kasa ve iple araç trafiğinekapattı. Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan vatandaşlar “Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” pankartını astı ve 20 kişilik grup yoldan araç geçişine izin vermedi. Kapanan yoldaki trafik ise başka bir alternatif yoldan sağlandı. Yol yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.


Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ile vatandaşlar ve avukatları arasında yapılan görüşmeler sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı. Vatandaşların yola koydukları plastik kasalar ile ipler jandarma personeli tarafından kaldırılarak, toplandı.


İstimlak davası dolayısı ile kapanan yolun ilerleyen zamanlarda durumunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
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