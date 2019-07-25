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UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci’de

Dede Korkut’un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdiğine dair sertifika Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye takdim edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan Pekmezci’de

Dede Korkut’un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdiğine dair sertifika Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye takdim edildi.


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Profesör Oğuz tarafından Başkan Pekmezci’ye Dede Korkut’un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kabulüne dair sertifika takdim edildi.


Sertifika takdiminden dolayı sonsuz bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bizi kırmayarak davetimize icabet ettiniz ve bu belgeyi takdim ediyorsunuz.Büyük mutluluk duyuyorum. UNESCO’nun Türkiye temsilcisi olarak size Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum”dedi.


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise, “UNESCO Genel Direktörlüğü Somut Olmayan Miras İhtisas Komitesi geçen sene Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak dosyası olan Dede Korkut’u Somut Olmayan Miras Temsili Listesine kabul etti.Bunu da genel direktörün imzasıyla berat olarak milli komisyonumuza ve devletimize takdim etti.Bende gururla ve memnuniyetle Dede Korkut kültürünü iyi ve güçlü bir şekilde yaşatan Bayburt ilimize ve tabi ki Bayburt’umuzun belediye başkanına takdim ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
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