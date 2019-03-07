UNESCO, Aalst karnavalındaki ’ırkçı ve antisemitik gösterileri’ kınadı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Aalst kentinde düzenlenen karnavaldaki ’ırkçı ve anti-Semitik’ gösterileri kınadı.

Belçika’nın dünyaca ünlü Aalst Kkrnavalı bu yıl 91. kez organize edildi. Üç gün süren ve çeşitli etkinliklere sahne olan Aalst Karnavalı’nın geleneksel geçit törenini yaklaşık 90 bin kişi izlerken, uluslararası basının karnavala ilgisi de yoğun oldu. UNESCO tarafından 2010 yılında Dünya Manevi Kültür Mirası kategorisine alınan karnavalın kökleri Orta Çağa kadar uzanıyor. Aalst Karnavalı’nda aşırı dinci Yahudilerin altın para torbaları ve fareler eşliğinde yapılmış maketine Belçika’daki Yahudi örgütlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu da tepki gösterdi. Aalst Karnavalı bitmesine rağmen Ortodoks Yahudilerinin maketlerinin tartışması bitmiyor.

UNESCO da Aalst Karnavalı’ndaki Yahudi maketlerini kınadı. UNESCO, karnavalda gösterilen ’ırkçı ve antisemitik gösterilere’ karşı bir pozisyon almanın Belçika hükümetine bağlı olduğuna inanıyor. UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Ottone, "Aalst Karnavalın hiciv ruhu ve ifade özgürlüğü, nefretin tezahürleri için bir kapak olamaz. Bu uygunsuz maketler, UNESCO’nun somutlaştırdığı saygı ve onur değerlerine aykırıdır ve insanlığın maddi olmayan mirasını destekleyen ilkelerle çelişmektedir" dedi.

Aalst Karnavalı’nın UNESCO’nun ’Dünya Manevi Kültür Mirası’ kategorisinden çıkarılması için Yahudiler tarafından imza kampanyası başlatıldı. Dünya çapında Yahudi örgütlerini koordine eden ’B’nai B’rith International’, ’Yahudi karşıtı maketlerde tiksinti duyduğuna’ dair açıklama yayınladı. Simon Wiesenthal Merkezi, Belçika hükümetine mektup gönderip geçitten iğrendiklerini bildirdi. Yeni Flaman İttifak Partili Aalst Belediye Başkanı Christoph D’Haese ise ’Şabat Yılı 2019’ adlı geçit aracına sahip çıkıp "Aalst’ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.

ABD’deki Yahudi kuruluşundan da tepki

Merkezi ABD’de bulunan bir Yahudi kuruluşu olan Simon Wiesenthal Center’in Uluslararası İlişkiler Direktörü Shimon Samuels, Belçika İçişleri Bakanı Pieter De Crem’e gönderdiği mektupta, "Belçika makamlarını bu durumu yanıtlamaya çağırıyoruz. Hiciv ruhu ve ifade özgürlüğü, bu tür nefret ifadelerine izin vermemelidir. Bu uygunsuz maketler, UNESCO’nun saygınlık değerlerine aykırıdır ve insanlığın maddi olmayan mirasının altında yatan ilkelerle çelişmektedir. Aalst Karnavalı Belçika’nın Avrupa kurumlarının ev sahibi ülkesi olarak ününü kirletti. Aalst’taki karnaval sırasında geçit töreninin görüntülerinden bıktık. Yahudileri klişeleşmiş ve nefret dolu gösteren maketlerin Nazilerin Belçika işbirliğini hatırlatan para ve kancalarla dolu cepleri var. Belçika’nın Anvers kentinde büyük ölçüde Yahudi cemaatinin elinde bulunan Antvers elmas endüstrisinin buradan ayrılmasını bile düşünmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

İlk tepki Yahudi kuruluşlarından gelmişti

Karnavaldaki geçit töreninde ’Şabat Yılı 2019’ adlı araçta ultra Ortodoks Yahudi maketleri kanca burunlarla, etraflarını kaplayan altın para torbalarıyla ve üzerlerinde dolaşan farelerle tasvir edildi. Onu takip eden araçtaki onlarca katılımcıların da maketlerdeki Yahudiler gibi giyinip ’Yahudi güzeli dolup taşan bavullar’ ve ’aşırı şişkolaşmak’ gibi laflar içeren bir şarkıya eşlik ederek dans etmesi Yahudi toplumu arasında rahatsızlığa yol açtı. Belçika’da Yahudi Kuruluşları Forumu ve Yahudi Kuruluşları Koordinasyon Komitesi, "ayrımcılık ve ırkçılık" ile mücadele veren UNIA adlı kuruma şikayette bulundu.

Avrupa Komisyonu da tepki göstermişti

Avrupa Komisyonu’ndan, Belçika’da Yahudi Kuruluşları Forumu ve Yahudi Kuruluşları Koordinasyon Komitesi’nin UNIA kurumuna şikayete destek niteliğinde gelen açıklamada, "Bunu hafifçe alamayız" ifadeleri yer almıştı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Aalst karnavalındaki Yahudi maketlerinin Holokost’tan 70 yıl sonra Avrupa sokaklarında yer alması kabul edilemez. Şimdi, yürürlükteki yasalara dayanarak, bireysel davalarla harekete geçmek ulusal makamlara kalmış durumda. Avrupa Komisyonu, nefret mesajlarından fiziksel saldırılara kadar her türlü anti-Semitizm’e karşı duruyor. Yahudi toplulukların korunması Avrupa Birliği için bir görevdir" dedi.

2013’te Nazi geçidi

Aalst Karnavalı’nda 2013 yılındaki geçit töreninde Yahudileri ölüm kamplarına taşıyan vagon tasviri kullanılmış, kortejdeki insanlar ise Nazi subayları ve ultra Ortodoks Yahudiler gibi giyinmişti. Vagona yapıştırılan posterde Flaman siyasilerin Nazi kılığında, Yahudilerin öldürülmesinde kullanılan Zyklon B gazının kutularını tutarken resmedilmişti. 6 yıl önceki geçide de UNESCO’dan kınama gelmişti.