0553 313 94 23

Cengiz Ünder ve Merih Demiral için skandal sözler: Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

Haddini aşan İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'a tepki göstererek, "İstanbul ya da Ankara'ya gitsinler. Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar" dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:27
Cengiz Ünder ve Merih Demiral için skandal sözler: Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "EğerDemiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"Erdoğan'ın yanına dönsün"

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonlerı bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. İtalya demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir, başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, Erdoğan'ın yanına dönsün" diyerek iki yıldızı küstahça hedef aldı.

Futbolculardan Mehmetçik'e destek

Futbol camiası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden futbolculardan Cengiz Ünder, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu, destek mesajlarıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 18:27
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Merih Demiral
  5. Hakan Çalhanoğlu
  6. Enes Ünal
  7. Okay Yokuşlu
  8. Cengiz Ünder

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
    1. Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
    2. Türkiye'den Arap Birliği'ne tepki
    3. Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti
    4. Vatandaşlardan Barış Pınarı..
    5. Kahraman Mehmetçik'in 12 yaşındaki..
    6. ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    7. Afyonkarahisar’da feci kaza: 1’i ağır..
    8. Yüz nakilli Recep Sert, silahlı..
    9. İşsizlik maaşını kaç ay alırım?..
    10. Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı
    11. HDP İskenderun ilçe eş başkanı..
    12. Mardin Türk bayraklarıyla ala boyandı
    13. Macron, Trump ile telefonda görüştü:..
    14. İran'dan skandal Barış Pınarı Harekatı..
    15. Orman mühendislerinden Barış Pınarı..
    16. Ünder ve Demiral için skandal sözler:..
    17. Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal..
    18. Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki:..
    19. Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim..
    20. Suudi Arabistan'dan İran tankerine..
    21. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin..
    22. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov:..
    23. Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı..
    24. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın..
    25. Arap Birliği'nden Barış Pınarı..
    26. Tarih filozofu Şahin Uçar’ın sanal..
    27. Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı..
    28. Türk gazeteciler kayıt sırasında..
    29. Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı..
    30. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama