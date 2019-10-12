Cengiz Ünder ve Merih Demiral için skandal sözler: Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "EğerDemiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"Erdoğan'ın yanına dönsün"

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonlerı bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. İtalya demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir, başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, Erdoğan'ın yanına dönsün" diyerek iki yıldızı küstahça hedef aldı.

Futbolculardan Mehmetçik'e destek

Futbol camiası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden futbolculardan Cengiz Ünder, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu, destek mesajlarıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.