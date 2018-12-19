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UNAMID'in Darfur'dan çıkış sürecini izleme komitesi oluşturulacak

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:42
UNAMID'in Darfur'dan çıkış sürecini izleme komitesi oluşturulacak

HARTUM (AA) - Sudan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID), UNAMID güçlerinin Darfur'dan çekilmesi sürecini izleyecek bir komite oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebubekir es-ٍSıddik'in yaptığı yazılı açıklamada, başkent Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen üçlü toplantıda, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlham Muhammed Ahmed, Sudan'daki BM Ülke Takımı ve UNAMID temsilcilerinin bulunduğunu belirtti.

Sıddik, "Toplantıda UNAMID'in çıkış sürecini takip etmek ve uygulamada ortaya çıkabilecek sıkıntılara çözüm bulmak için Sudan hükümeti, BM ve UNAMID'den temsilcilerinden oluşan (5+5) komitesinin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

UNAMID bu ayın sonunda bölgedeki 3 bin 265, Haziran 2019'da da bin 420 askerini azaltmayı planladığını, böylelikle bölgedeki askeri gücünün 4 bin 50 askerden oluşacağını açıklamıştı.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor. Darfur'daki UNAMID güçlerinin 1,4 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kısıntıya gitme kararı BM Güvenlik Konseyi tarafından Haziran 2017'de alınmıştı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:42
  1. Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID)
  2. Darfur
  3. Sudan
  4. Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebubekir es-ٍSıddik

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