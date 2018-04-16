UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Avrupa Birliği Urban Nature Labs (UNaLab) projesinin liderleri ile ilk kez bir araya geldi. Başakşehir Living Lab’de düzenlenen Çevre ve İklim İyileştirme Çalıştayı’na, Belediye Başkan Yardımcıları Sabahatdin Kayas, Hasan Basri Gül ve Serkan Çelik de katıldı.

Çalıştayda, Başakşehir Belediyesi’nin 2050 vizyonuna iklim ve çevre iyileştirme konusunda politika ve stratejiler oluşturulması ele alındı. Başakşehir Belediyesi’nin çöp toplama, hava kalitesi, su kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji alanlarındaki çalışmalarını anlatan Başkan Kartoğlu, “Akıllı çöp alma sistemi ile Avrupa Birliği’nde 5 dakika olan süreyi 45 saniyeye düşürdük. Şu an 600 akıllı konteynerimiz var ama sistemi kısa zamanda ilçenin tamamına yaymayı hedefliyoruz. 20,7 metrekare ile İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarında en yüksek ilçeyiz. Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde olan bu miktarı artırmak için ilçemizdeki 6 derenin ıslahını yapıyor ve bu bölgeleri yeşil alana dönüştürüyoruz. Su konusunda da toplumda farkındalık oluşturmak ve suyun geri dönüşümünden önce verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu 2050 hedeflerini açıkladı

Başakşehir’in İstanbul’da en fazla geri dönüşüm atığı toplanan ilçe olduğuna da işaret Başkan Kartoğlu, ekonomik değeri olan katı ve sıvı atıkların geri dönüşümünü 10 yıl içerisinde en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi. Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin 2050 hedeflerini ise şu sözlerle anlattı:

“2050 yılında ilçedeki tüm çevre çalışmalarını akıllı sistemler üzerinden gerçekleştirmeyi, geri dönüşüm sistemlerini tamamlamayı, rüzgâr ve güneş enerjisinden en üst düzeyde faydalanmayı ve prestijli yeşil alanlar ile hem ülkemize hem de dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz.”

Başakşehir Belediyesi’nin çevre ve eklim iyileştirme konusunda ileriye dönük vizyon ve stratejilerinin belirlenmesine öncülük yapan çalıştayın ikincisi Ekim ayında yapılacak. İkinci çalıştayda, ileriye dönük planlamalar ele alınacak.

UNaLab Projesi Nedir?

Urban Nature Labs (UNaLab), Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen, çevre ve iklim iyileştirme konusunda çalışmaların yürütüldüğü bir proje. Proje ile su, hava, toprak ve yeşil doğa konularında karşılaşılacak muhtemel sorunlar karşı doğal çözümler üretilmesi amaçlanıyor. 2022 yılında tamamlanması planlanan projenin, Başakşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 8’i yerel yönetim olmak üzere teknoloji firmaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 28 ortağı bulunuyor.