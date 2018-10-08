Ünal Silver kimdir? Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da Umur Bey'i mi oynayacak?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'in hayatını konu alan TRT 1'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmek için hazırlıklarına devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'a yeni isimlerde de katılmaya devam ediyor. Diziye son katılan isim ise ünlü oyuncu Ünal Silver oldu. Peki Ünal Silver kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da hangi rolü canlandıracak.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı. Kasım ayında merakla beklenen yeni sezonuna başlaması beklenen dizide Silver, 'Umur Bey' rolüne hayat verecek. Diziye daha önce de yeni sezon için Hande Soral ve Armağan Oğuz katılmıştı.

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.