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Ünal Silver kimdir? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları Umur Bey

Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.7 Kasım Çarşamba günü yeni sezonu başlayacak olan TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a Umur Bey (Ünal Silver) katılacak. Peki Ünal Silver kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da hangi rolü canlandıracak

06 Kasım 2018 Salı 18:08
Ünal Silver kimdir? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları Umur Bey

Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.7 Kasım Çarşamba günü yeni sezonu başlayacak olan TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a Umur Bey (Ünal Silver) katılacak. Peki Ünal Silver kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da hangi rolü canlandıracak

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı. Kasım ayında merakla beklenen yeni sezonuna başlaması beklenen dizide Silver, 'Umur Bey' rolüne hayat verecek. Diziye daha önce de yeni sezon için Hande Soral ve Armağan Oğuz katılmıştı.

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Ünal Silver kimdir?

16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

Ünal Silver'in rol aldığı filmler

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Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:08
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