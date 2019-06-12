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Ünal, “Kolay bir süreç olmayacak ama Yenice’ye doğalgaz gelecek”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice ilçesinde doğalgazın getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ancak Yenice Belediyesi’nin KarGaz’a istenilen teknik bilgileri hala göndermediğini belirtti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:16
Ünal, “Kolay bir süreç olmayacak ama Yenice’ye doğalgaz gelecek”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice ilçesinde doğalgazın getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ancak Yenice Belediyesi’nin KarGaz’a istenilen teknik bilgileri hala göndermediğini belirtti.


Yenice’nin doğalgaz ile buluşması için kendileri kadar Yenice Belediyesi’nin de istekli olması gerektiğini ifade eden Ünal, “Bir ilçeye doğalgazın gelebilmesi için bazı kriterler var. Yenice’nin kriterleri de doğalgaz için yeterli değil, getirilebilmesi de gerçekten çok kolay değil. Biz doğalgazı getirmek için faaliyetlere başladık. Ana boru hatlarını BOTAŞ yapar. Yereldeki ara hatları da yüklenici firma, bu bölgede de Kar Gaz yapar.Yenice Belediyesi seçim dönemi içinde biz BOTAŞ’a gidiyoruz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na gidiyoruz diyor. Fakat buralar doğru adresler değil. Doğru adres KarGaz’dır.Onlar vatandaşı yanıltmaya ‘AK Parti bu işi yapamaz’ demeye yönelik yapılan açıklamalardı. Maalesef halen devam etmekte. KarGaz firması seçimden önce Yenice Belediyesine doğalgaz getirilmesiyle ilgili, şehrin alt yapısı, imar durumu vb. konularla ilgili teknik bilgi için yazı istedi. KarGaz’a bu bilgilerin geldiğine dair bize gelen bir bilgi yok. Ne BOTAŞ, ne de EPDK doğru adres değil. Doğru adres Kar Gaz’dır. KarGaz firması da Yenice’ye doğalgaz getirebilmek için yazı yazmıştır. Yenice’nin arazi şartları çok müsait değildir, zaman alacaktır. Doğalgaz yol kenarından kazmayı vururuz, boru hattını geçiririz denilen bir sistem değildir. Dolayısıyla kolay bir süreç olmayacak ama Yenice’ye doğalgaz gelecek. KarGaz bu konuda gerekli çalışmalara başlamıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:16
  1. doğa

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