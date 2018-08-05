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Ünal Karaman: Biz de şaşırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İtalya'nın Cagliari takımıyla 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçındaki penaltı pozisyonu için, "Bugün penaltı pozisyonuna biz deşaşırdık. Penaltı için yazdığımız oyuncular belli. Ben duymadım amataraftarımızın özel bir isteği olmuş. Canları sağ olsun." dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:06
Ünal Karaman: Biz de şaşırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İtalya'nın Cagliari takımıyla 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçındaki penaltı pozisyonu için, "Bugün penaltı pozisyonuna biz de  şaşırdık. Penaltı için yazdığımız oyuncular belli. Ben duymadım ama  taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Canları sağ olsun. Bu penaltı da  taraftarımız için olsun. Biz oyuncularımızdan disiplin ve saha içinde verdiğimiz  görevleri yerine getirmesini bekleriz." dedi.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından  düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, şunları kaydetti:

Lig öncesi son hazırlık maçını oynadık. Hazırlık maçları açısından en  ciddi müsabaka. Kendimizi görme açısından biz de çok merak ediyorduk. Ondan  dolayı bugünkü müsabaka bizim açımızdan son derece önemliydi. Biz, göreceğimizi  gördük. Arkadaşlarımızın tamamını kullandık. Onca yorgunluğa rağmen niyetleri  samimiydi. Bundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tribünlere gelen  taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene onlara her zamankinden daha fazla  ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz samimi olarak gayreti  göstereceğiz. Ondan emin olsunlar.

ONU ÖLÇECEK MATEMATİĞİ BİLMİYORUM

Takımın kaç haftada tam hazır olacağının sorulması üzerine Karaman,  “Onu ölçecek matematiği bilmiyorum. Lig başlıyor. İlk hafta hazır değilseniz  cezayı keserler. Onun için her maça hazır başlamalısınız. Bölgesel  eksikliklerimiz vardı. Katılan oyuncularla birkaç antrenman yapabildik. Bunların  arkasına sığınacak insan değiliz. Oynayacağımız ilk maç, hazır olmamız gereken  ilk müsabakadır.” diye konuştu.

RODALLEGA'NIN PENALTI TEPKİSİ

Ünal Karaman, müsabakada Jose Sosa'nın kaçırdığı penaltıda Arjantinli  oyuncunun taraftarın isteğiyle penaltıyı kullandığını belirtti.

Sosa'nın maç öncesi belirlenen penaltıcılardan biri olmadığına değinen  tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oyuncularım içinde samimiyetsiz davranan, işini aksatan, antrenmanda  veya müsabakada ciddiyetsiz olan bir kişi yoktu. Bugün penaltı pozisyonuna biz de  şaşırdık. Penaltı için yazdığımız oyuncular belli. Ben duymadım ama  taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Canları sağ olsun. Bu penaltı da  taraftarımız için olsun. Biz oyuncularımızdan disiplin ve saha içinde verdiğimiz  görevleri yerine getirmesini bekleriz. Taraftarımız da bir oyuncudan istedi ve o  haklarını kullandılar. Bundan sonra sakın müdahale etmesinler.

Disiplin vurgusu yapan Karaman, “Üç penaltıcımız var. Hangisi  kendisini iyi hissederse o atacaktır. Bunların içinde Sosa yoktu. Taraftarın  isteği olmuş. Normal şartlarda Rodallega, Yusuf Yazıcı ve Ibanez atıyor. Sosa  inisiyatif kullanmış. Canı sağ olsun. Oyuncum kaçırabilir. Bunu bir olumsuzluk  olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Biz bir takımız. Uzun lig maratonunda  elbette ki sıkıntılarımız olacak. Forma savaşı kızışacak, saha içindeki rekabet  artacak. Ne olursa olsun kimsenin olumsuz yönde inisiyatif kullanma hakkı yok.  Görev verirsek yapacaklar. Vermezsek ya kulübede ya da tribünde bizi  destekleyecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:06
  1. İstanbul
  2. Ünal Karaman
  3. Trabzonspor

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