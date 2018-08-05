Ünal Karaman: Biz de şaşırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İtalya'nın Cagliari takımıyla 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçındaki penaltı pozisyonu için, "Bugün penaltı pozisyonuna biz de şaşırdık. Penaltı için yazdığımız oyuncular belli. Ben duymadım ama taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Canları sağ olsun. Bu penaltı da taraftarımız için olsun. Biz oyuncularımızdan disiplin ve saha içinde verdiğimiz görevleri yerine getirmesini bekleriz." dedi.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, şunları kaydetti:

“Lig öncesi son hazırlık maçını oynadık. Hazırlık maçları açısından en ciddi müsabaka. Kendimizi görme açısından biz de çok merak ediyorduk. Ondan dolayı bugünkü müsabaka bizim açımızdan son derece önemliydi. Biz, göreceğimizi gördük. Arkadaşlarımızın tamamını kullandık. Onca yorgunluğa rağmen niyetleri samimiydi. Bundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tribünlere gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz samimi olarak gayreti göstereceğiz. Ondan emin olsunlar.”

“ONU ÖLÇECEK MATEMATİĞİ BİLMİYORUM”

Takımın kaç haftada tam hazır olacağının sorulması üzerine Karaman, “Onu ölçecek matematiği bilmiyorum. Lig başlıyor. İlk hafta hazır değilseniz cezayı keserler. Onun için her maça hazır başlamalısınız. Bölgesel eksikliklerimiz vardı. Katılan oyuncularla birkaç antrenman yapabildik. Bunların arkasına sığınacak insan değiliz. Oynayacağımız ilk maç, hazır olmamız gereken ilk müsabakadır.” diye konuştu.

RODALLEGA'NIN PENALTI TEPKİSİ

Ünal Karaman, müsabakada Jose Sosa'nın kaçırdığı penaltıda Arjantinli oyuncunun taraftarın isteğiyle penaltıyı kullandığını belirtti.

Sosa'nın maç öncesi belirlenen penaltıcılardan biri olmadığına değinen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyuncularım içinde samimiyetsiz davranan, işini aksatan, antrenmanda veya müsabakada ciddiyetsiz olan bir kişi yoktu. Bugün penaltı pozisyonuna biz de şaşırdık. Penaltı için yazdığımız oyuncular belli. Ben duymadım ama taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Canları sağ olsun. Bu penaltı da taraftarımız için olsun. Biz oyuncularımızdan disiplin ve saha içinde verdiğimiz görevleri yerine getirmesini bekleriz. Taraftarımız da bir oyuncudan istedi ve o haklarını kullandılar. Bundan sonra sakın müdahale etmesinler.”

Disiplin vurgusu yapan Karaman, “Üç penaltıcımız var. Hangisi kendisini iyi hissederse o atacaktır. Bunların içinde Sosa yoktu. Taraftarın isteği olmuş. Normal şartlarda Rodallega, Yusuf Yazıcı ve Ibanez atıyor. Sosa inisiyatif kullanmış. Canı sağ olsun. Oyuncum kaçırabilir. Bunu bir olumsuzluk olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Biz bir takımız. Uzun lig maratonunda elbette ki sıkıntılarımız olacak. Forma savaşı kızışacak, saha içindeki rekabet artacak. Ne olursa olsun kimsenin olumsuz yönde inisiyatif kullanma hakkı yok. Görev verirsek yapacaklar. Vermezsek ya kulübede ya da tribünde bizi destekleyecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.