Ünal Karaman'dan maç sonu açıklamalar: O gölü yemememiz gerekiyordu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçtikten sonra mücadeleyi bırakmamaları gerektiğine dikkati çeken Karaman, "Karşımızda değerli bir hocamın takımı Beşiktaş olunca bizi zorlayabiliyor. Bizi zorladılar ve taraftarlarının desteğiyle pes etmediler. Son dakikalarda yediğimiz gol adına son derece üzüntülüyüm. Şartlar ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. Ama Beşiktaş'ın baskısı ve gösterdiği duruşla puanı hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde bazı sıkıntılarının olduğunu aktaran Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onazi bir süredir antrenman yapmıyordu ama bu maçta oynamak istedi. Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün de rahatsızlığı vardı. Kilit pozisyonlardaki oyuncuların antrenman eksikliğinin olması, en iyi yaptığımız pas oyununu istediğimiz gibi yapmamızın önüne geçti. Ne olursa olsun 2-0'dan sonra birazcık topa sahip olma başarısı göstersek arzu ettiğimiz 3 puanla dönerdik."

'Sonuçta Beşiktaş ile oynadık'

Uzatma dakikalarında yedikleri golü değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun o dakikada gol yememeliyiz. Birileri ekstra sorumluluk alacak. Belki hamlelerimiz düşündüğümüz gibi olmadı. Maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Beşiktaş'ın da hamlelerine karşı koymakta zorlandık. Sonuçta Beşiktaş ile oynadık. Genç oyuncularımız var. Sosa'nın oyundan çıkması ve Onazi'nin kısmen oyundan düşmesi bizi zorladı. Özellikle kenardan gelen toplarda çok pozisyon gördük. Uğurcan Çakır'ın kurtardığı kritik pozisyonlar olmasa sıkıntı da yaşayabilirdik." diye konuştu.

Ünal Karaman, sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almayan bordo-mavili oyuncu Juraj Kucka'nın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir soruya, "Bu, tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Kucka, takımdan ayrılacak imzayı atmadığı sürece onu bizim oyuncumuz olarak değerlendirmekte fayda var." cevabını verdi.