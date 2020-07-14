Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görev bitimine iki hafta kala istifa etti. En son Kasımpaşa’ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor’un başında 9 kez sahaya çıkan Karaman, 5 kez yeni ayrıldı.

ik direktör Ünal Karaman görev bitimine iki hafta kala istifa etti. En son Kasımpaşa’ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor’un başında 9 kez sahaya çıkan Karaman, 5 kez yeni ayrıldı.

Ünal Karaman kimdir?

29 Haziran 1966 yılında Konya’da doğan Ünal Karaman, ilk olarak Konyaspor’da forma giymiştir. 1984 yılında Gaziantep’e geçen Karaman, üç yıl bu takımda 2. Lig’de sahaya çıktı.

İlk kez bu zaman zarfında milli forma giydi. 2000 yılında futbolu bırakma kararı alan Karaman, teknik direktörlük yapmıştır.