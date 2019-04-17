Ünal: "İstişare etmeyen bizden değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ’’Vatandaş bize sorumluluk verirken, işlerini adalet ve istişareyle görelim diye verdi. İstişare etmeyen bizden değildir" dedi.

Bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti. Burada Güngör’den övgü dolu sözlerle bahseden Ünal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz sünnet gereği işimizi istişare ile yapıyoruz" diyen Ünal, "Vatandaşlar bizleri temsilci olarak seçti. Sizi yerel yönetimlere temsilci olarak, bizi de meclis ve parlamento da temsilci olarak seçti. Bizi seçerken de bize bir sorumluluk vermiş. Benim işlerimi adaletle ve istişareyle görün diye sorumluluk vermiş. Bu işi yaparken de nefsinizi, heva ve hevesinizi, kişisel çıkarlarınızı, akrabalık ilişkilerinizi öne çıkarmayın. Çünkü bizim geleneğimizde aslolan nedir? Yönetici göreve geldiği zaman nefsini, hevasını, arzusunu, hırsını, akrabasını, adamlarını bir kenara bırakır. Şu benim adamım, şu benim arkadaşım, şu benim amcaoğlu, dayıoğlu değil. Dolayısıyla biz milletin bize verdiği temsil görevini yaparken buna dikkat ettiğimiz anda Allah’ın izniyle adalet zaten inşa olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti’li Ünal, 2011’de göreve geldiği dönemde bir sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu kardeşiniz ilk geldiğinde söylediğim bir şey vardı. Dedim ki, milletvekilinin akrabası, adamı olmaz. Milletvekilinin akrabası da, adamı da kendisidir. Yedi yıldan beri de elhamdülillah bunun mücadelesini veriyoruz. O dönem teşkilata ve yerel yönetimlere karışmayacağımı da söylemiştim. Fakat daha sonra bu işleri istişareyle yapmamız gerektiğine karar verdik. Elhamdülillah 7 senenin sonunda geldiğimiz nokta güzel bir birlik ve beraberliktir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Merkezde düzenlenen toplantıda Kahramanmaraş’tan sorunsuz il olarak bahsedildiğini belirten Ünal, "Dün genel merkezde Cumhurbaşkanımız ve genel başkan yardımcılarımızla beraberdik. Hamdolsun Kahramanmaraş dün ki toplantıda, en sorunsuz, milletvekili ve teşkilatın, belediyenin en güzel anlaştığı il Kahramanmaraş. Bu nokta Maraş için çok önemli bir nokta. Kim istişareden uzaklaşırsa, kim ki bu birlik ve beraberliğin gidişatını bozar, kendi hevesi, kendi kişisel ilişkileri çerçevesinde hareket ederse, Cumhurbaşkanımızın söylediğini söylüyorum. O kişi bizden değildir" diye konuştu.