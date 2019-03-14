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Ünal Dedeköy’ü mest etti

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 17:01
Ünal Dedeköy’ü mest etti

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, vaat ettiği projeleri ve Mudanya’nın geride bıraktığı 5 yılını Dedeköy Mahallesi sakinlerine anlattı.


Dedeköy Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal vaat ettiği projelerini anlattı. “Sizlerin bütün helâl oylarını Mudanya’da Dr. Murat Ünal başkanıma, Bursa’da ise Alinur Aktaş başkanıma istiyorum” diye söze başlayan MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, “16 gün sonra ki seçim sonuçları şimdiden Mudanya’mıza hayırlı olsun” dedi.


“İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun selamları ile geldim. Buralar bizim memleketimiz. Muhtarımız Ali Osman Bayram ağabeyimle çok mücadele verdik” diye konuşan Dr. Murat Ünal ise, “Ülkü mahalle ile Dedeköy arasındaki yolların yapılması için, cami kubbesi için çok uğraştık. Kazandırdığımız hizmetler bizim CV’mizdir” diye ifade etti.


Mevcut Belediye Başkanının Çepni köyünde seçim çalışmaları esnasında 1.8 TL’ye mazot vereceğini vaat etmesi ile ilgili, “Bir belediye başkanının mazotta indirim yapacağını söylemesi hayret verici” diyen Dr. Ünal, “Mevcut başkan bir köyde 1.8 TL yapacağını vaat ettiği mazot fiyatını başka bir köyde 2 TL’ye çıkarmış. Herhalde 1.8 TL kurtarmadı. Bir yerel belediye başkanının 2 TL’ye mazot vaat etmesi artık onların şaşırmışlıklarının örneğidir” diye vurguladı. Köy arazi yollarının yapılması, stabilize malzeme dökülmesi ve onarılması gibi işlerin yerel belediyenin sorumluluğunda olduğunu dile getiren Dr. Ünal, “Göreve geldiğimizde belediyenin gücünü tüm mahallerimize aktaracağız. Dedeköylü gençlerimiz bizden halı saha istedi. Göreve geldiğimde bir halı sahanız olacak” dedi.


Belediye bünyesinde gençlere yönelik atölyelerden bahseden Dr. Ünal, “Gençlerimizin sanatla meşgul olmasını çok istiyorum. Bir genç bile olsa belediye bünyesinde yapacağımız eğitsel atölyelere katılabilmesi için nerede olursa olsun servis ile alınacak. İstediği sanatsal branşta eğitimini görecek ve tekrar servis ile mahallesine bırakılacak” diye altını çizdi.


“Bu yönetim 5 yıllık süre zarfında Mudanya için hizmet üretmek yerine kavgayı, ötekileştirmeyi ve huzursuzluk yaratmayı seçti” diyen Dr. Ünal, “Vatandaştan aldığınız oy ile hizmet üretmeyip bu tür kargaşalar çıkarmak Mudanya halkına ihanettir.Size bir örnek vermek istiyorum. Yerel belediyenin yapması gereken yerleşik imar planı yapılmadığı için dibinizdeki doğalgaz hizmetinden yararlanamıyorsunuz. Mevcut belediye başkanı bu tür işlerle meşgul olmak yerine Mudanyaspor yöneticisinin siyasi görüşü kendi görüşü ile aynı olmadığı için Mudanyaspor kulübünü yerinden ediyor. Biz çalışma ve sorunları çözmek için oy istiyoruz. Vatandaşın hür iradesinin yansıdığı en önemli yer sandıktır. Göreve geldiğimizde siyasi görüşleriniz ile ilgilenmeyeceğiz. Görüş farklılığı zenginliğimizdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:01
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