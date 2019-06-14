0553 313 94 23

Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli sebebi rip akıntısı”

Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, boğulma olaylarının en önemli sebebinin yüzme bilmemek ve rip akıntısı olduğunu söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:40
Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli sebebi rip akıntısı”

Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, boğulma olaylarının en önemli sebebinin yüzme bilmemek ve rip akıntısı olduğunu söyledi.


AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop’ta gerçekleşecek olan "Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı" hakkında açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Ünal boğulma olaylarının en önemli nedenlerinin başında yüzme bilmemek ve tehlikeli çeken akıntılar olduğunu belirterek, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde havaların ısındığı yaz aylarında milyonlarca vatandaşımız eğlenmek, dinlenmek veya serinlemek için sahillere gitmektedir. Serinlemek ve eğlenmek için gidilen deniz keyfi ne yazık ki sık sık suda boğulma vakalarıyla gölgelenmektedir. Bu üzücü olayların en önemli nedenlerinin başında yüzme bilmemek ve tehlikeli çeken akıntılar gelmektedir. Yüzme bilmenin yaratacağı özgüvene ve çeken akıntılar tehlikesine değinmek, bu konuda kamuoyu farkındalığını arttırmak amacıyla başkanlığımız koordinasyonunda Yıldız Teknik Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinin ortak katkıları ile 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da ’Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Ulusal Çalıştayı 2019’ düzenlenmiştir. 17 Haziran tarihinde ise Sinop’ta toplantı yapılacaktır. Gerçekleştireceğimiz Çalıştay’ın amacı ele alınacak konuların bilimsel yönü ile birlikte kamusal alandaki etkilerini incelemek ve kapsamlı bir bilinç oluşturabilmek, sorunlara dünyadaki gelişmeler doğrultusunda çözüm ve öneriler sunmaktır. Bu bağlamda kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, medya ve üniversitelerden deneyimli uzmanların sağlayacağı katkılar çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir. Bu sorumluluk bilinci ve amaçlar doğrultusunda, ülkemiz açısından önemli bir değer oluşturacağını düşündüğümüz çalıştayımızın gerekli farkındalığın oluşturulması ve kayıpların engellenmesine katkı sunmasını diliyoruz” dedi.


Ayrıca Ünal, 17 Haziran’da Sinop’ta gerçekleşecek olan toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların katılabileceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:40
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan öğrencilere nasihatler
    1. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    2. Engellilere akvaryum terapi
    3. Hüzne boğan karne töreni
    4. Hilmi Güler ezber bozdu
    5. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    6. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    7. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    8. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    9. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    10. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    11. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    12. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    13. Miniklerin ilk karne heyecanı
    14. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    15. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    16. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    17. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    18. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    19. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    20. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    21. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    22. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    23. Marka değerini en çok artıran şirket..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    25. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    26. BM'den İdlib'e insani yardım
    27. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    28. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    29. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    30. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...