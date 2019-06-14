Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli sebebi rip akıntısı”

Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, boğulma olaylarının en önemli sebebinin yüzme bilmemek ve rip akıntısı olduğunu söyledi.

AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop’ta gerçekleşecek olan "Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı" hakkında açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Ünal boğulma olaylarının en önemli nedenlerinin başında yüzme bilmemek ve tehlikeli çeken akıntılar olduğunu belirterek, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde havaların ısındığı yaz aylarında milyonlarca vatandaşımız eğlenmek, dinlenmek veya serinlemek için sahillere gitmektedir. Serinlemek ve eğlenmek için gidilen deniz keyfi ne yazık ki sık sık suda boğulma vakalarıyla gölgelenmektedir. Bu üzücü olayların en önemli nedenlerinin başında yüzme bilmemek ve tehlikeli çeken akıntılar gelmektedir. Yüzme bilmenin yaratacağı özgüvene ve çeken akıntılar tehlikesine değinmek, bu konuda kamuoyu farkındalığını arttırmak amacıyla başkanlığımız koordinasyonunda Yıldız Teknik Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinin ortak katkıları ile 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da ’Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Ulusal Çalıştayı 2019’ düzenlenmiştir. 17 Haziran tarihinde ise Sinop’ta toplantı yapılacaktır. Gerçekleştireceğimiz Çalıştay’ın amacı ele alınacak konuların bilimsel yönü ile birlikte kamusal alandaki etkilerini incelemek ve kapsamlı bir bilinç oluşturabilmek, sorunlara dünyadaki gelişmeler doğrultusunda çözüm ve öneriler sunmaktır. Bu bağlamda kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, medya ve üniversitelerden deneyimli uzmanların sağlayacağı katkılar çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir. Bu sorumluluk bilinci ve amaçlar doğrultusunda, ülkemiz açısından önemli bir değer oluşturacağını düşündüğümüz çalıştayımızın gerekli farkındalığın oluşturulması ve kayıpların engellenmesine katkı sunmasını diliyoruz” dedi.

Ayrıca Ünal, 17 Haziran’da Sinop’ta gerçekleşecek olan toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların katılabileceğini sözlerine ekledi.