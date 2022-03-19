Un helvası tarifi nasıl yapılır? En kolay, en pratik sütlü, pekmezli un helvası tarifleri

İsteyen sütlü isteyen sade ve pekmezli un helvası yapabilir. Biz size üç tarifi de vereceğiz. İşte pratik un helvası tarifleri…

Sade un helvası tarifi

Un helvası malzemeleri

Un helvası tarifi sade yapmak isteyenler için işte malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Un helvası şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Un helvası tarifi nasıl yapılır?

Bu un helvası tarifi sütsüz olduğu için ilk un helvasının şerbetini hazırlamaktır. Tencerenin içine su ve şekeri koyup iyice karıştırın. Şeker eriyene kadar devam edin. Daha sonra kısık ateşte kaynatın. Bir başka tencereyi alıp ocağa koyun ve içine sıvı yağ ekleyip altını açın. Biraz ısındıktan sonra unu ekleyin. Unun kokusu gelene kadar aralıksız karıştırın. Ocağın altına kısarak kavurmaya devam edin. Un pembeleşmeye başlayınca şerbeti alarak unun üzerine dökün. Püf noktası şerbeti yavaş dökük karıştırmaya devam etmektir. Eğer bir anda döker ve karıştırmazsanız un topaklanır. Un şerbeti çekene kadar karıştırmayı bırakmayın. En son helvayı ocaktan alın ve biraz demlemeye bırakın. Ilık hale gelince üstüne hindistan cevizi dökebilirsiniz.

Sütlü un helvası tarifi

Sütlü un helvası için gerekli malzemeler şu şekildedir:

1.5 su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

Sütlü un helvası nasıl yapılır?

Önce sütümüzü ve şekerimizi tencerenin içine atalım ve karıştıralım. Şekerin tam erimesi için kısık ateşte biraz ısıtmamız gerek. Bu karışımı daha sonra ılımaya bırakın. Şimdi başka bir tencerede tereyağını eritelim. Orta derece de ateşte tereyağ eridikten sonra unumuzu dökelim. Bu süreçten sonra kavurma işlemi için sürekli karıştıralım. Kavrulma işlemi tamamlanınca sütlü şerbeti unun üzerine dökerek karıştırmaya devam edelim. Süt unu çekene kadar karıştırın. Artık helva kıvamına gelecektir. Ilıdıktan sonra üstüne hindistan cevizi dökebilirsiniz.

Pekmezli un helvası tarifi için malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır?

Unu kavuruyoruz. Un kavrulunca yağı ilave edip biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Un kahverengi bir renk alınca suyla karıştırdığımız şekeri şerbet haline getirip unun üzerine ilave ediyoruz. Ardından pekmezide içine ekliyoruz. Un kabarmaya başlayıncaya kadar karıştırıyoruz, kıvama gelince kaşık yardımıyla şekil veriyoruz..Afiyet olsun