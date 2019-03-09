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Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de hayata geçiyor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-60 yaş arası çalışmayan ev hanımlarına yönelik ’Umutlu Ev Kadınları Projesi’ hayata geçiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:40
Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de hayata geçiyor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-60 yaş arası çalışmayan ev hanımlarına yönelik ’Umutlu Ev Kadınları Projesi’ hayata geçiyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ve 20-60 Yaş arası çalışmayan ev hanımlarına yönelik ’Umutlu Ev Projesi’ ile ev hanımlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, yüzme, cimnastik, step-aerobik, pilates gibi sportif eğitimlerin yanı sıra aile ve sağlık eğitim programları ile destekleyerek haftanın 4 günü eğitim verilmesi hedefleniyor. Ev hanımlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, özellikle suça meyilli çocukları zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için annelerin etkinliği düşünülerek tamamen ücretsiz olarak hayata geçecek proje, uzman eğitmenler, doktor ve diyetisyenler ile spor aktiviteleri, sağlık bilgisi ile birlikte aile eğitimi derslerinin verilmesi amaçlanıyor.


19 Mart-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’nun uygun alanlarında yapılması planlanan projenin ilk etabında 20-60 yaş arası çalışmayan ev kadınlarına belirlenen gün ve saatlerde 20’şer kişilik 2 ayrı grupta eğitim verilecek.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, "Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak projeyi gerçekleştirmekteki amacımız, İl Müdürlüğümüzün vizyonuna ve misyonuna uygun ve İl Müdürümüz Oğuz Kaymaz’ın talimatları ve destekleri doğrultusunda, bölgemizin sosyo ekonomik yapısı ve yaşam standartları da göz önünde bulundurularak hayata geçireceğimiz projemizin ilk etabını 19 Mart-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Olimpik Yüzme Havuzumuzun uygun alanlarında yapmayı planladık. 20 kişilik 2 ayrı grupta 40 kişi ile başlayacağız. Bu bağlamda İlimizde yaşayan sağlıklı ve bilinçli spor yapmak isteyen 20-60 yaş arası çalışmayan ev hanımlarımızıUmutlu Ev Kadınları Projemize katılmaya davet ediyor ve bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:40
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