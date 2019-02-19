Umutlar bitti, 15 saat sonra acı haberler peş peşe geldi

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiden de acı haber geldi. 15 saat boyunca bir umut ile bekleyen işçi aileleri ise aldıkları acı haberle yıkıldı. Öğlen saatlerinde bulunan ilk işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderildi. 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşan ekipler işçileri kayaların altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. 1 işçi ise göçükten afif yaralı şekilde kurtuldu. Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gün boyu hız kesmeden devam etti. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri öğlen saatlerinde bir işçinin cansız bedenini bulmuştu. Güçlükle göçük altından çıkarılan işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderilmişti. Dev kaya parçalarının altında kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için ekipler gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Gece olmasına rağmen hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.Kokuya duyarlı arama köpeklerinin de katıldığı kurtarma operasyonun da son işçinin de cesedine 15 saat sonra dev kaya parçasının tam altında olduğu tespit edildi.

Umutlar tükendi 15 saat sonra acı haber geldi

İki kepçe operatörünün, 1 kamyon şoförünün olduğu öğrenilen Şükrü Otlak, Engin Tutuk Servet Çapacıoğlu’nun yakınları ise bir umutla olay yerinde bekleyişlerini gece saatlerine kadar sürdür. Gözlerini biran olsun kırpmadan taş ocağından gelecek umutlu haberi bekleyen 3 işçinin ailesinde acı haberle yıkıldı. Zaman zaman fenalaşan aileler bölgede bekleyen ambulanslarda sakinleştirilmeye çalışıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Öğlen saatlerinde cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin kaya parçalarının altından çıkarılması yaklaşık 2 saat sürmüştü. Diğer iki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. Gece saatlerinde ulaşılan 2 işçinin cansız bedenleri ise halen çıkarılamadı. 500 tonluk kaya parçasının altında kalan 2 işçi için UMKE, AFAD ve AKUT ekibini son sürat çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise bölgede çadır kurdu.