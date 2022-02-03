Umutlandıran koronavirüs açıklaması... Ölümleri 3'te 1 oranında azaltıyor

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Son günlerde koronavirüs vaka sayıları 100 binin üzerinde seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz.” açıklaması Türk bilim insanları tarafından da olumlu karşılandı.

İlk 3 günde verilmesi çok önemli

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Bakan Koca tarafından yapılan, ‘koronavirüs salgınında yeni ilaç’ açıklamasını olumlu bulduğunu belirten paylaşımda bulundu.

Bakan Koca’nın, “Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda” paylaşımını değerlendiren Prof. Dr. Unutmaz, “Ülkemizde Molnupiravir’in 65 yaş üstü ve kronik hastalarda Covid’in ilk 3 günde verilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu tedavi ölümleri en az üçte bir oranında azaltıyor (riskli gruplarda ve erken tedavide daha da etkili olacaktır). Çok insanın hayatı kurtulacak bu sayede” ifadeleriyle umutları yeşertti.