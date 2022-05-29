  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Umut Tahir Güneş kimdir? Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alan Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor?
Biyografi

Umut Tahir Güneş kimdir? Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alan Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa aday olurken, Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. Ahmet Nur Çebi'in teslim ettiği yönetim kurulu üyeleri listesinde Umut Tahir Güneş'in ismi de yer aldı. Peki Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 12:27:00 - 2022-05-29 12:28:55
Umut Tahir Güneş kimdir? Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alan Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor?

Beşiktaş'ta 29 Mayıs Pazar günü yapılacan olağan genel kurulda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.Ahmet Nur Çebi'nin listesinde Umut Tahir Güneş de yer aldı. Peki Umut Tahir Güneş kimdir, nereli kaç yaşında? Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte Umut Tahir Güneş'in hayatı, biyografisi

Umut Tahir Güneş kimdir?

Umut Tahir Güneş, iş insanıdır ve 42 yaşındadır. Umut Tahir Güneş, daha önce Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyası için Vodafone Park'ta düzenlenen etkinliğe katılarak, 1 milyon TL ile 200 adet tişört bağış desteğinde bulunmuştur. Umut Tahir Güneş, emlak sektöründe bulunmaktadır. Umut Tahir Güneş, Polinom Yapı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay