Umut Tahir Güneş kimdir? Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alan Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor?

Beşiktaş'ta 29 Mayıs Pazar günü yapılacan olağan genel kurulda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.Ahmet Nur Çebi'nin listesinde Umut Tahir Güneş de yer aldı. Peki Umut Tahir Güneş kimdir, nereli kaç yaşında? Umut Tahir Güneş ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte Umut Tahir Güneş'in hayatı, biyografisi

Umut Tahir Güneş kimdir?

Umut Tahir Güneş, iş insanıdır ve 42 yaşındadır. Umut Tahir Güneş, daha önce Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyası için Vodafone Park'ta düzenlenen etkinliğe katılarak, 1 milyon TL ile 200 adet tişört bağış desteğinde bulunmuştur. Umut Tahir Güneş, emlak sektöründe bulunmaktadır. Umut Tahir Güneş, Polinom Yapı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanıdır.