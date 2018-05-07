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Umut senetli satışlarda

Kurdaki artış, sıfır otomobil fiyatlarında yükselişe neden olurken firmalar düzenledikleri kampanyalarla bu krizi aşmaya çalışıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:14
Umut senetli satışlarda

İkinci elde ise senetle satışlar başladı. Yaz aylarında otomobile olan talebin arttığına dikkat çeken piyasa çevreleri, seçim sonrası bayram ve yaz tatilinin de etkisiyle ikinci el otomobil piyasasına talebin artmasına bağlı olarak fiyatlarda da yukarı yönlü bir hareketin gözleneceğini ifade ediyorlar.

TALEP FİYATLARI YÜKSELTTİ

Sıfır araç fiyatlarının dövize bağlı artması, otomobile olan talebi ikinci el piyasasını yöneltti. İkinci elde artan talebin etkisiyle fiyatlarda da küçük de olsa yükselmelere neden oldu. Dövizle borçlanmak veya faizli krediyle araç almak istemeyenler, ikinci elde ‘senetle’ satış yapan galericilere yönelmeye başladı.

DÜŞÜK PEŞİNAT, KALANI SENET

Senetle araba almak isteyenler için günümüzde bu hizmetleri veren birçok firma bulunmakta. Yeşil Holding kuruluşu olan Wowwo, peşinat olarak aracın yüzde 30 kısmını ödeyen müşterilerine geri kalan kısmını senetle ödeme imkanı sunuyor.

Dövizdeki artışa bağlı yükselen sıfır araçlarındaki fiyat artışları, şirketleri yeni kampanyalara yöneltti. Daralan pazarda krizi aşmaya çalışan sıfır araç satıcıları, bir önceki satış listesindeki fiyatları uygularken, bir yandan da peşinattan kalan kısımlar için 24 aya varan sıfır faizle ödeme seçeneği sunuyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:14
  1. Otomotiv
  2. araba
  3. yeşil holding
  4. Wowwo
  5. ikinci el araç

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