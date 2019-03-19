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Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki engellilere akülü araba

Hollanda’daki gurbetçilerin kurmuş olduğu Umut Köprüsü Derneğinden Kastamonu nun Tosya ilçesine 1 Akülü 6 tekerlekli sandalye geldi.

19 Mart 2019 Salı 09:46
Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki engellilere akülü araba

Hollanda’daki gurbetçilerin kurmuş olduğu Umut Köprüsü Derneğinden Kastamonu nun Tosya ilçesine 1 Akülü 6 tekerlekli sandalye geldi.



Tosya MHP Belediye Başkanı Adayı Volkan Kavaklıgil’in girişimi ile Hollanda’dan Yozgat’a gönderilen tekerlekli sandalye ve 1 akülü araba Tosya’ya getirildi. Tosya’dan yola çıkan bir ekip, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine giderek temin edilen araçları sahiplerine teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı akülü araçların teslim edilmesi sırasında konuşan Tosya MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil, “Bizim bu noktada hassas olduğumuzu bildikleri için bizi davet ettiler geldik dinledik. B vesileye ortak olmak da bize nasip oldu. Sağ olsun meclis üyemiz İsmail Ölmez abimizde kendisi ve diğer meclis üyesi Recep Kastamonulu abimizle birlikte dün Yozgat’a gittiler, malzemeleri alıp geldiler ve biz de kardeşlerimizle buluşturduk. Engelli vatandaşlarımız bu memleketin bir parçası kimse onları kaderine terk edemez, kimse onları bu noktada görmezden gelemez, biz Allah nasip kısmet ederse 40 bin nüfuslu ilçemizin bütün fertlerine bütün insanlarına hizmet edecek bir belediyecilik anlayışıyla bu memleketi yönetmek istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:46
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