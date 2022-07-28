Trabzonspor, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut Bozok için tekrardan devreye girdi. Sabah’ın haberine göre, Trabzonspor'un Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi. Peki Umut Bozok kimdir, nereli kaç yaşında? Umut Bozok hangi takılarda oynadı? Umut Bozok hayatı, kariyeri, biyografisi, özgeçmişi

Umut Dilan Bozok kimdir?

Umut Dilan Bozok (d. 19 Eylül 1996), santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Fransa 1. Lig takımlarından, Lorient'de forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

Umut Dilan Bozok Millî takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.