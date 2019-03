Umurbey’de seçim dönemi kardeşlik içinde geçiyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin belediye başkan adayları bir araya geldikleri programlarda birlik ve huzur mesajları veriyor.

Lapseki’nin Umurbey beldesinde seçim çalışmaları içerisinde AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, CHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Erdal Doğan ve MHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu yaptıkları seçim gezisi ve çalışmalarında karşılaştıklarında vatandaşlara önemli olanın Umurbey’in kazanmasının olduğunu, yarışın seçimle birlikte sona ereceğini mesajını veriyor.

Son olarak, 2016 yılının sonlarına doğru yapımına başlanan Çiftlik Ovası Cami’nin Kubbe Temeli Töreni ve Mevlid programında Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, CHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Erdal Doğan ve MHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu bir araya geldi.

Programda Belediye Başkan adayları seçim çalışmalarının huzur içerisinde geçeceğini göstererek, kardeşlik mesajı verdi.

Cami çalışmaları hakkında bilgi veren Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “2016 yılının sonlarına doğru temelini atmışolduğumuz Umurbey Çiftlik Ovası Camii kısa sürede hayırseverlerin sayesinde büyük yol alındı. Kaba inşaatı biten Çiftlik Ovası Camii’nin Umurbey’imiz de ki birlik ve beraberlik sayesinde en kısa sürede tamamlanacağını umut ediyorum. Ülkemizde özlenen tablonun Umurbey’de her zaman var olacak. Umurbey’imizinher zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik ortak paydası içerisinde yönetilmesi için elimizden geleni yapacağız. Umurbey için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman kazananın Umurbey olması için çalışacağız” diye konuştu.