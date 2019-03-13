0553 313 94 23

Umurbey’de seçim dönemi kardeşlik içinde geçiyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin belediye başkan adayları bir araya geldikleri programlarda birlik ve huzur mesajları veriyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:00
Umurbey’de seçim dönemi kardeşlik içinde geçiyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin belediye başkan adayları bir araya geldikleri programlarda birlik ve huzur mesajları veriyor.


Lapseki’nin Umurbey beldesinde seçim çalışmaları içerisinde AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, CHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Erdal Doğan ve MHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu yaptıkları seçim gezisi ve çalışmalarında karşılaştıklarında vatandaşlara önemli olanın Umurbey’in kazanmasının olduğunu, yarışın seçimle birlikte sona ereceğini mesajını veriyor.


Son olarak, 2016 yılının sonlarına doğru yapımına başlanan Çiftlik Ovası Cami’nin Kubbe Temeli Töreni ve Mevlid programında Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, CHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Erdal Doğan ve MHP Umurbey Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu bir araya geldi.


Programda Belediye Başkan adayları seçim çalışmalarının huzur içerisinde geçeceğini göstererek, kardeşlik mesajı verdi.


Cami çalışmaları hakkında bilgi veren Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “2016 yılının sonlarına doğru temelini atmışolduğumuz Umurbey Çiftlik Ovası Camii kısa sürede hayırseverlerin sayesinde büyük yol alındı. Kaba inşaatı biten Çiftlik Ovası Camii’nin Umurbey’imiz de ki birlik ve beraberlik sayesinde en kısa sürede tamamlanacağını umut ediyorum. Ülkemizde özlenen tablonun Umurbey’de her zaman var olacak. Umurbey’imizinher zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik ortak paydası içerisinde yönetilmesi için elimizden geleni yapacağız. Umurbey için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman kazananın Umurbey olması için çalışacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme beklentisi
    1. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    2. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    3. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    4. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    5. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    6. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    7. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    8. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    9. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    10. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    11. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    12. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    13. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    14. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    15. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    16. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    17. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    18. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    19. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    20. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    21. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    22. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    23. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    25. Brezilya'da silahlı saldırı
    26. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    27. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    28. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    29. Engelli kadına tecavüzle..
    30. Emniyette koordinasyon toplantısı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta