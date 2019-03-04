Umurbey Belediyesinden kadınlara özel kampanya

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, kadınlar belediye sosyal dinlenme tesislerine ait fitness salonundan Mart ayı süresince ücretsiz yararlanacak.

Kadınlara yönelik hizmetleriyle dikkat çeken ve Umurbey Kadınlar Kahvesini kısa süre içinde hizmete açmaya hazırlanan Umurbey Belediyesi bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kampanyayla Umurbeyli kadınların karşısına çıktı.

Umurbey Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Sosyal Dinlenme Tesisleri bünyesinde hizmet veren fitness salonunun Mart ayı süresince saat 12.00 - 18.00 saatleri arasında Umurbeyli kadınların ücretsiz kullanımına sunulacağı belirtildi.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Her fırsatta kadınlarımızın baş tacımız olduğunu dile getiriyoruz. Bilindiği üzere Kadınlar Kahvemizi çok kısa süre içinde açıp, kadınlarımızın hizmetine sunacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Belediye Sosyal Dinlenme Tesislerinde yer alan fitness salonumuzu Mart ayı süresince belirli saat aralıklarında kadınlarımız için ücretsiz hale getireceğiz. Umurbeyli tüm kadınlarımızı bu kampanyadan yararlanmaları adına fitness salonumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.