Umur Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul'da Ünal Silver'in oynadığı Gazi Umur Bey biyografisi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'in hayatını konu alan TRT 1'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmek için hazırlıklarına devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'a yeni isimlerde de katılmaya devam ediyor. Diziye son katılan isim ise ünlü oyuncu Ünal Silver oldu. Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da 'Umur Bey'e hayat verecek. Peki tarihde Umur Bey kimdir?

Ünal Silver kimdir? Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da Umur Bey'i mi oynayacak?

GAZİ UMUR BEY KİMDİR?

Aydınoğlu Beyliğinin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in ikinci oğludur.Lakabı Dinin güzelliği anlamına gelen “Bahaüddün dir. Babasının ölümünden sonra 1334 henüz yirmi beş yaşındayken tahta çıkmıştır. Onun zamanında beylik en parlak dönemini yaşamıştır. Gözüpekliği ve atılgan kişiliğiyle tanınan Umur Bey Türk milletinin tarih boyunca yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biridir. Destansı hayatı ve savaş meydanlarında kazandığı büyük zaferler on altıncı yüz yılın ünlü şairlerinden Enveri’nin yazdğı Düsturname adlı eserde epik bir dille anlatılır.

Denizler Fatihi Umur Bey

Ege Denizi’nde kurduğu büyük donanmayla yılarca Haçlı, Ceneviz ve Bizans donamalarına kök söktüren Umur Bey ilk Türk denizcilerimizden biridir. 1328 yılında İzmir Kalesi’ni ve limanını Cenevizlerden alan Gazi Umur Bey ertesi yıl sekiz gemilik filosuyla denize açıldı ve Çanakkale Boğazı’nda ilk savaşını gerçekleştirdi. 1329 da Saruhan ve Menteşe beyleriyle birlikte haraket ederek Haçlı Donanması’nı ağır bir yenilgiye uğrattı.

1329’da İbrahim Bahadır Bey ile birlikte Bozcaada’ya çıktı. Bu arada donanması gün geçtikçe büyüyordu. 1330 yılında 45 gemiyle Sakız adasına baskın yaptı. 1332de Saruhanoğlu Timur Bey ile Çanakkale Boğazı’nı zapt edip Bizans Donanması’nı Marmara Denizi’ne hapsetmek için Gelibolu’ya asker çıkardı. 1333 yılında Venediklilere karşı yaptığı Eğriboz Deniz seferinde 250 gemiye komuta ediyordu. Aynı yıl 170 gemi ile Yunanistan kıyılarına saldırdı. Askerleriyle birlikte Atina kapılarına dayandı.

Gemileri Karadan Yürüten ilk Türk

Bazı araştırmacılar Gazi Umur Bey’in 1338 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’dan tam 115 yıl önce Karadeniz seferi esnasında 300 gemiden oluşan donanmasını karadan yürüterek Patras Körfezi’ne geçirdiğini söylemektedir. Bu teze göre Türk tarihini çok iyi inceleyen Fatih Sultan Mehmet Umur Bey’in bu dahice hareketinden ilham alarak gemilerini karadan Haliç’e indirmiş ve savaşın kaderini değiştirmiştir. Bu nedenle Gazi Umur Bey’den “gemileri karadan yürüten ilk Türk” olarak bahsedilir.