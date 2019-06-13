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Umudunu kestiği çalınan arabasına 2 yıl sonra kavuştu

İstanbul’da kiraya verdiği otomobili çalınan Caner Ebrem, umudunu kestiği aracına 2 yıl sonra Bolu’da kavuştu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:23
Umudunu kestiği çalınan arabasına 2 yıl sonra kavuştu

İstanbul’da kiraya verdiği otomobili çalınan Caner Ebrem, umudunu kestiği aracına 2 yıl sonra Bolu’da kavuştu.


Edinilen bilgiye göre, Caner Ebrem isimli vatandaş, sahibi olduğu 4 otomobilini 2017 yılında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kiralanması için bir oto kiralama şirketine verdi. Şirket sahibinin, kiralanan araçlardan 2’sinin geri gelmediğini söylemesi üzerine Ebrem, emniyet müdürlüğüne giderek çalıntı ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada çalınan araçlardan birisi İstanbul’da bulundu. Bolu’da, geçtiğimiz günlerde Plaka Tanıma Sistemi’yle ikiz plaka uyarısı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli aracı Sümer Mahallesi’nde bulunan bir parkın yanında yakaladı. Araç üzerinde yapılan detaylı incelemede, otomobilin 2 yıl önce İstanbul’dan çalınan Caner Ebrem’in olduğu tespit edilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç sürücüsü E.K. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



“Umudumu kesmiştim”


Polis ekiplerinin çalınan otomobilin bulunduğunu haber verdiği Caner Ebrem, aracını teslim almak için Bolu’ya geldi. Çalıntı otomobilin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebrem’e teslim edildi. Otomobiline 2 yıl sonra kavuşan Ebrem, “Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah’a şükürler olsun bulundu” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:23
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