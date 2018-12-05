"Umudun Renkleri" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşayan 12 Suriyeli kadının eserlerinin yer aldığı "Umudun Renkleri" isimli karma sergi, Yenikapı metro istasyonunda ziyarete açıldı.

Sergide, Türk eğitmenlerden serigrafi, kırkyama ve linolyum gibi farklı sanat teknikleri öğrenen Suriyeli kadınların savaş sürecinde yaşadıkları, kaçışları ve Türkiye'deki deneyimlerini yansıtan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sosyal Uyum Yardımı (SUY) nakit programı çerçevesinde uygulanan Umudun Renkleri girişimi, Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

Sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



