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Siyaset 'Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez!' Ritmin etkisi ile 'Geççek' gazına gelen muhalefet
Siyaset

'Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez!' Ritmin etkisi ile 'Geççek' gazına gelen muhalefet

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek'e sarılıp, AK Parti iktidarını hedef alan CHP ile ortaklarını, "Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez." sözleri ile eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 23:59:00 - 2022-02-18 00:08:53
'Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez!' Ritmin etkisi ile 'Geççek' gazına gelen muhalefet

 Yeniakit.com.tr 

Tarkan, "Geççek" adlı son şarkısını paylaştıktan sonra, muhalefet, ritmin etkisi ile gaza gelerek birbiri ardına paylaşımlar yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

'Trolleşmiş bir şarkıcıyla övünüyorlar'

Muhalefetin içinde bulunduğu durumu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Zavallı muhalefetin içler acısı hali." ifadelerini kullandı.

Özalan, şöyle devam etti:

Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar.

Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar.

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