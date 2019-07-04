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Umuda yolculuğa çıkan Suriyeli bebek, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
Umuda yolculuğa çıkan Suriyeli bebek, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmenlerin arasında bulunan birkaç aylık Suriyeli kız bebek, limana askerlerin kucağında getirildi.


Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 08.40 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot, Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevini yerine getirirken, bölgenin batı kısmında hareket halinde olan bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 1’i Ürdün, 1’i Irak, 2’si Filistin ve 42’si Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı.


Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Turgutreis Limanı’na intikal ettirildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmenlerin arasında bulunan birkaç aylık Suriyeli kız bebeğin ise, askerlerin kucağında getirildiği limanda ihtiyaçları karşılandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
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