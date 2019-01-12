Umuda Koşanlar, Kamerun'a gitti

İSTANBUL (AA) - Umuda Koşanlar Derneği, "Umut Pınarı Su Kuyuları projesi" kapsamında Kamerun'a gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Çad aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ile bazı gönüllüler yer aldı.

Sekiz günlük gezide Kamerun'un köylerini gezecek ekip, burada yerel halka kıyafet ve Kur'an-ı Kerim dağıtacak.

Yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.



