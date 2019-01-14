0553 313 94 23

Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11 su kuyusu açtı

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:08
Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11 su kuyusu açtı

İSTANBUL (AA) - Umuda Koşanlar Derneği'nin "Umut Pınarı Su Kuyuları" projesi kapsamında, Kamerun'da 11 su kuyusu açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle "Umut Pınarı Su Kuyuları" projesi kapsamında, hem su kuyuları açmak hem de yardım faaliyetlerinde bulunmak için Afrika ülkesi Kamerun'a gitti.

Kamerun'un Çad sınırındaki Kousseri bölgesinde 11 su kuyusu açılışı gerçekleştiren Özçelik ve ekibi, kuyuların etrafına meyve ağaçları da dikti. Her bir su kuyusundan günlük ortalama bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor.

Gamze Özçelik, açılıştaki konuşmasında, bu coğrafyada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şunları kaydetti:

"Yerel halk suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Kimi zaman bu yolculuklar çok tehlikeli rotalarda yapılıyor. Suyun bu kadar uzak olması burada yaşayanlar için en büyük zorluklardan birisi. Bu nedenle su kuyuları açmaya karar verdik. Şu an 11 tane açıyoruz. İlerleyen dönemde bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek."

Su kuyularının açıldığı köylerde aynı zamanda kurban kesimi de yapılırken, çeşitli bölgelerde Kur'an-ı Kerim, kıyafet, oyuncak, sabun ve zekat dağıtıldı.

Dernek üyeleri Kamerun'da açılacak yeni kuyular için keşif yaparken, Çad'da da yardım faaliyetlerine devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:08
  1. Afrika
  2. susuzluk
  3. Umuda Koşanlar Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de flaş ayrılık! Anlaşması feshedildi
    1. Süper Lig'de flaş ayrılık! Anlaşması..
    2. Sultanbeyli’ye aynı heyecanla devam
    3. Başsavcılıktan Palu ailesi açıklaması!
    4. "Türkiye'de 12 milyar dolarlık..
    5. Yakalanan ciğ köfteci hakkında yeni..
    6. Atölyeler çalışıyor bez torbalar..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Bir tas çorba bir tutam mutluluk
    9. Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11..
    10. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    11. Yunanistan'da "hükümete destek"..
    12. Başkan adayı Döğücü gençlerle buluştu
    13. Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye..
    14. Türk ticaret platformu Modanisa..
    15. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması..
    16. "Her 30 dakikada 1 ayağa kalkın"
    17. Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek
    18. LGS sınavsız yerleştirme kayıt..
    19. TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En..
    20. "Cumhur İttifakı, Türk siyasi..
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?