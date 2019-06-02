Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdığı iddiası Alanya ilçesinde umreye gideceğini ve paraya ihtiyacı olduğunu belirterek 7 kişiden toplam 18 bin lira aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde umreye gideceğini belirterek, 7 kişiden 18 bin lira para aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı. Alanya'da mukabelelere katılan 7 kadın, burada kendilerine umreye gideceğini ancak gerekli parayı temin edemediğini söyleyen D.G. adlı kadına 18 bin lira verdi. Sürekli mukabeleye katılan D.G'nin paraları toplamasının ardından gelmemesi üzerine şüphelenen 7 kadın, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından D.G'nin (46), Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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