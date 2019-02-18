0553 313 94 23

Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.


Bilecik merkez Bozüyük ve Pazaryeri ilçesinden yaklaşık 30 kişilik şubat ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, bu ay 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün şubat ayı kafilemiz gönderdik. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı’na katıldı
    1. Başkan Yaman, Belde Danışma..
    2. Binden fazla terörist Suriye’den..
    3. İspanyollar yazdı! Güneş'in yerine o..
    4. Vezirhan Belediyesi Engelliler ve..
    5. İmar barışı; devletin mevcut duruma..
    6. Büyükşehir okur-yazar buluşmalarını..
    7. (Özel Haber) Modern dokuma..
    8. Mersin Büyükşehir Belediyesi..
    9. Polis memuru Kyzikos’un kayıp..
    10. 112 helikopteri 53 yaşındaki hasta..
    11. Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele..
    12. Erzurumlu Furkan’dan EYOF’da tarihi..
    13. En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
    14. AK Parti milleti devlet sahibi yaptı
    15. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da..
    16. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    17. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    18. Ankara’da kadın cinayeti
    19. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    20. Altın fiyatları
    21. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    22. Bu etkenler migreni tetikliyor
    23. Sporcuların gösterisine ilgi
    24. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    25. Çiftçisini destekleyen belediye
    26. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    27. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    29. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    30. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!