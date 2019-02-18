Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik merkez Bozüyük ve Pazaryeri ilçesinden yaklaşık 30 kişilik şubat ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, bu ay 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün şubat ayı kafilemiz gönderdik. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi.