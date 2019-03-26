Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın ikinci kademe yazılı sınavı Kayseri’de Pozitif Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği tarafından yapıldı.

Sınava, Türkçe online sınavı geçen İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorisi yarışmacılar ile Arapça 18 yaş altı kategorisi yarışmacıları katıldı. Yarışma ile ilgili olarak bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Olgunharputlu, "Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitim seviyelerine uygun kitap ve konu seçimleri ile yarışmaya katılan yarışmacıların adil bir şekilde yarışmasını sağlamak, katılımcıları yarışma için belirlenen ve hazırlanan kitaptaki bilgilerle hem manevi bir şekilde; hem de yarışma sonrası yapılan dereceler sonucu merkezi ve il ödülleri ile ödüllendirmek, Ahlakın en güzeline sahip Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) ahlakı ile ahlaklanmasına vesile olmak istiyoruz" dedi.

Yarışmade birinciler 2 umre seyahati ve 2 bin 500 TL, ikinciler 2 umre seyahati ve bin 500 TL, üçüncüler 2 Umre seyahati ve 500 TL ödüllendirilecek.

İl ödül töreninin 12 Nisan da gerçekleştirileceğini belirten Olgunharputlu "13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek “Merkezi Ödül Töreni” ile büyük ödüller hak sahiplerine takdim edilecek, Kayseri’de yarışmaya 11 bin 890 kişi müracaat etti" dedi.