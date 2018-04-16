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Umre diye para topladılar Balıklıgöl'e götürdüler! Serbest kaldılar!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında firmanın Kayseri ve Elbistan'daki yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece mağdurları kutsal topraklara götürme veya paralarının iade edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:41
Umre diye para topladılar Balıklıgöl'e götürdüler! Serbest kaldılar!

Kayseri'deki bir firmanın görevlilerince umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere 2 otobüsle yola çıkarıp tekrar ilçeye getirmesinin ardından vatandaşların şikayetiyle firma yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Firma yöneticilerinden İ.K. ile M.K. Kayseri'de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

YA UMRE YA PARA İADESİ 

Elbistan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.G. ve S.Y. mahkemece serbest bırakıldı. İ.K. ile M.K. ise mağdur edilen vatandaşların kutsal topraklara götürülmesi veya paralarının iadesi şartıyla adli kontrol uygulanarak salıverildi.

Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere 2 otobüsle yola çıkarmış, Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldıktan sonra Elbistan ilçesine getirilmiş, kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler Emniyet Müdürlüğüne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:41
  1. Şanlıurfa
  2. Kayseri
  3. Gaziantep
  4. umre turu
  5. Balıklıgöl

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  • Yalçın köksalYalçın köksal10 sa önce
    Sen adamları dolandır sonra yakalan sonra parayı geri verirsen affedileceksin var mı böyle bir saçmalık yahu , banka soymaktan ne farkı var bu memlekette baklava çaldılar diye çocukları 9 yıl yatıran adalet nerede yok mu memlekette Allah’ına dinine adaletine güvenebileceğimiz bir vatan evladı devlet büyüklerinin bu konuya el atması gerekiyor yoksa insanlar kendi adaletini sağlamaya başlar...
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