Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
Son 14 yılda ilçenin çehresini tamamıyle değiştiren Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’ye kazandırdığı eserlere bir yenisini daha ekliyor! Necip Fazıl Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için hafriyat çalışmaları başladı.
Ümraniye Belediyesinin Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı Sokak’ta 2182 metrekare kapalı alanda inşa edeceği Necip Fazıl Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonunun hafriyat çalışmaları başladı.
Bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşacak yapıda; 12,5 metre x 25 metre ölçülerindeki havuzun yanı sıra; hamam, aletli spor salonu, fitness salonu, buhar odası, soyunma odaları, kafeterya, şadırvan, mescit, revir gibi bölümler bulunuyor.